Chrome навсегда заблокирует ненужную рекламу

Вчера, 23:27

Интернет-браузер Chrome больше не пропустит неприемлемую рекламу. Контент, который не синхронизирован с программой будет автоматически заблокирован с 15 февраля. Соответствующее решение было принято руководством компании Google, так как неприемлемая реклама мешает работе браузеров.

С 15 февраля Chrome заблокирует те рекламные контенты, которые идут вразброс с правилами размещения подобной информации в браузере. Это касается окон, которые занимают больше половины экрана, рекламные проспекты в видеосюжетах, которые внезапно начинают «говорить» или требуют от пользователя подождать некоторое время на связи.

Среди наиболее известных рекламодателей, которые выпускают свои сюжеты и мешают работать самому браузеру, оказались Forbes, Chicago Tribune, Los Angeles Times. Многие пользователи неоднократно оставляли свои претензии к появлению плавающих окон с рекламой, так как они «тормозят» основную работу клиента и нервируют его в процессе основной занятости.