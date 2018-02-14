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В Сети появились снимки самого быстрого 4G-модема

Вчера, 23:05

Специалисты представили в Сети на обзор пользователям самый быстрый 4G-модем Snapdragon X24 LTE. В основу его работы положен 7-ный технопроцесс.

 Самым быстрым в мире это устройство признано из-за того, что с его помощью происходит наиболее резвая загрузка. Скорость при этом составляет 2 Гб за секунду. Это устройство стало первым из серии 20 LTE. Программисты сообщили, что супер быстрый модем работает с помощью MIMO и Licensed Assisted Access.

Официальная презентация произойдет на специальной выставке в Барселоне. По словам программистов, на рынок к потребителям модем привезут не ранее, чем в следующем 2019 году. Согласно имеющимся характеристикам, Snapdragon X24 LTE станет настоящим переворотом в мире современных технологий. Точной даты презентации специалисты пока не сообщают.


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