Иркутские купальщики создали пародию Satisfaction на Байкале

Вчера, 22:56

Satisfaction на Байкале организовали жители Иркутска и любители зимнего плавания. Это видео стало продолжением истории уральских курсантов.

Видеосюжет опубликован в сети и собирает массу отзывов среди поклонников уникального материала. В ролике показан процесс купания «моржей» из Иркутска, которые ныряют в купальниках и плавках в ледяную прорубь на озере Байкал. Среди участников видеоклипа есть женщины и мужчины. Все сопровождается популярным аккомпанементом под Satisfaction.

Пародия на танец уральских курсантов, под названием Satisfaction на Байкале стала очередным продолжением истории танцоров из авиауниверситета.

С момента появления в Сети этого скандального ролика, обозреватели всех государств стараются создать свои эксклюзив, но с элементами прошлой истории. Зрители уже успели увидеть и пародию танца на швейной фабрике и произведение строителей под звуки знакомой музыки. Некоторые блогеры смастерили даже ролик, где танцуют животные.