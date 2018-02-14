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Появился новый сайт знакомств для людей с одинаковыми паролями

Вчера, 23:15

У пользователей набирает популярность новый сайт знакомств Worlds of Heart, который соединяет людей с одинаковыми паролями.

 Программист Криштоф Заяц ради шутки решил создать новый сайт для знакомств в Интернете, где пользователей сводит одинаковый пароль, указываемый ими при регистрации. Сервис был назван Worlds of Heart.

Пользователям необходимо пройти регистрацию, с указанием никнейма, адреса электронной почты, и пароля. В дальнейшем, если в системе зарегистрируется человек с аналогичным паролем, то на электронную почту поступит соответствующее оповещение. В случае введения уникального пароля, сервис оповестит об отсутствии совпадений, и о том что встреча пользователя со второй половинкой еще впереди.

Необычный сайт довольно быстро завоевал популярность. После помощи многим одиноким людям, сервис начал получать положительные отклики в социальных сетях. Программист был вынужден добавить на главную страницу необычного сайта предупреждение, чтобы пользователи использовали пароль, отличный от такового для других важных вещей, например для электронной почты, Facebook, и иных.


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