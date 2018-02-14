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В России наблюдаются сбои в работе YouTube

Сегодня, 17:11

Интернет-пользователи сообщают, что в России наблюдаются сбои в работе популярного видеохостинга YouTube.

 Жалобы от российских пользователей YouTube стали появляться в Twitter, Downdetector и различных социальных сетях. По словам юзеров, они открывают нужный им ролик, однако вместо видеозаписи видят только чёрный экран, на котором ничего не происходит. Примечательно, как отмечает один из пользователей, для просмотра роликов он использовал VPN. В Twitter россияне добавляют, что у них не работает плеер видеохостинга, как на полной версии для ПК, так и на мобильной версии, однако на фирменном приложении для мобильных устройств всё воспроизводится без проблем.

Кто-то из пользователей, кто столкнулся с данной проблемой, добавил, что у него проблема решилась, когда он установил в свой браузер блокиратор рекламы.


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