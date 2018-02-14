В Китае власти разблокировали сеть «ВКонтакте»

Сегодня, 16:43

В Китае власти разблокировали полностью соцсеть «ВКонтакте». Теперь её деятельность на территории этого государства ничем не ограничена.

С сообщением об этом выступили представители компании. Ограничения сняты с работы и web, и мобильных версий этого сайта.

Компания проинформировала, она полностью придерживается законодательства тех стран, где работает «ВКонтакте». Для этого сеть пользуется гибридными методами модерации. Кроме того, осуществляется быстрое реагирование на жалобы, поступающие от пользователей, и на сигналы регуляторов страны нахождения.

Частичные ограничения по пользованию сетью «ВКонтакте» были введены властями Китая два года назад. После этого пользование мобильной версией этой соцсети стало недоступным на территории Пекина, Шенчьжэна и в ряде других регионов КНР.

Сейчас все ограничения полностью сняты.

Китайские власти производят осуществление контроля того, как на их территории работают СМИ, соцсети и другие ресурсы интернета.

В КНР остаётся недоступным доступ к таким интернет-ресурсам, как Facebook, Twitter, Google и к ряду других популярных источников. Также под запретом и несколько электронных версий известнейших мировых СМИ.