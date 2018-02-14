"Синтоловый качок" поздравил девушек с Днем влюбленных

Сегодня, 14:55

Кирилл Терешин, или как его еще называют "синтоловый качок", записал видео с обращением к девушкам в честь Дня всех влюбленных.

Как подарок на праздник любви Кирилл посоветовал заказать его "двоечку с апперкотом", а затем поздравил всех девушек с Днем всех влюбленных. В конце видео парень послал воздушный поцелуй.

Стоит отметить, что Кирилл Терешин приобрел известность благодаря уколу синтола, сделанному им в мышцы, из-за чего у него чересчур выросли бицепсы. Сейчас он прилично зарабатывает на рекламе и позволяет себе операции на губы, импланты в икрах и наращивание ногтей, а также много чего еще для поддержания образа фрика.