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"Синтоловый качок" поздравил девушек с Днем влюбленных

Сегодня, 14:55

Кирилл Терешин, или как его еще называют "синтоловый качок", записал видео с обращением к девушкам в честь Дня всех влюбленных.

 Как подарок на праздник любви Кирилл посоветовал заказать его "двоечку с апперкотом", а затем поздравил всех девушек с Днем всех влюбленных. В конце видео парень послал воздушный поцелуй.
Стоит отметить, что Кирилл Терешин приобрел известность благодаря уколу синтола, сделанному им в мышцы, из-за чего у него чересчур выросли бицепсы. Сейчас он прилично зарабатывает на рекламе и позволяет себе операции на губы, импланты в икрах и наращивание ногтей, а также много чего еще для поддержания образа фрика.


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