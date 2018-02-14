Во «ВКонтакте» можно проверить совместимость людей

Сегодня, 14:32

По случаю Дня влюблённых социальная сеть «Вконтакте» запустила новую функцию, позволяющую проверить совместимость с любым конкретным пользователем. Система анализирует информацию, указанную в определённом профиле с данными, указанными на странице автора запроса.

Если верить разработчикам, то новый опционал позволит узнать, насколько тот или иной человек подходит пользователю. Запросить проверку можно путём нажатия соответствующей кнопки, появившейся в аккаунте. Обязательным условием успешной обработки запроса является доступность личной информации пользователя.

Ранее мы писали, что во «ВКонтакте» появилась новая игра «Бесит!1», которая позволяет найти пару на 14 февраля. Разработчики уверены, что приложение станет настоящим помощником для одиноких пользователей.