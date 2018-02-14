Google вводит в заблуждение беременных женщин

Сегодня, 04:07

Google Maps не во всех случаях демонстрирует ближайшие больницы для проведения абортов. Сервис подменяет результаты данными о кризисных пунктах для беременных.

Кризисные центры сообщают о своих услугах при помощи технологии ранжирования. Даная система основывается на сведениях, которые вводят в поисковик сами пользователи. В таких структурах их сотрудники отговаривают женщин от абортов и сообщают о альтернативных вариантах.

Обзоры заведения могут оказать влияние на позиционирование организации в результате поиска. Если желающие прервать беременность ставят низкие оценки специализированным больницам и хорошие отметки кризисным, то последние можно чаще увидеть в итогах поиска.

В Google отрицают прямое отношение к таким результатам. При этом они сделали обещание разобраться с непонятными выдачами информации в графе «поиск»