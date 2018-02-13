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Блогеры сообщили о потере ребенка в прямом эфире

Вчера, 22:39

О потере ребенка официально сообщили блогеры из Барселоны через Интернет. Настоящая причина прерывания беременности Кати пока остается для всех секретом, но из-за трагедии они на некоторое время уйдут из эфира.

 Недавно в Сети появилось видеосообщение, которое было опубликовано одной семейной парой блогеров из Барселоны. В своем обращении к пользователям, Катя сообщила о своей беременности. Это произошло два месяца назад. На сегодняшний день, Катя и ее супруг Ваня снова обратились к пользователямс сообщением, что потеряли ребенка.

 При этом обстоятельства, из-за которых все случилось, неизвестны. Супруги-блогеры заявили просто о том, что больше ребенка нет, и они на некоторое время прекращают афишировать перед общественностью свою жизнь. Насколько долгим будет антракт в эфире, пока никто не знает. Видимо, потеря ребенка нанесла очень серьезный удар современной семье.


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