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В Благовещенске парень разместил в соцсетях голые фото знакомой

Вчера, 20:58

В Благовещенске парень разместил в социальных сетях голые фотографии своей знакомой без ее ведома, из личной неприязни.

 В городе Благовещенск летом 2017 года 20-летний местный житель распространил в социальных сетях фотографии с изображением обнаженной знакомой. Данные снимки он добыл без ее ведома и согласия, неустановленным путем. Девушка стала жертвой личной неприязни к ней со стороны злоумышленника. Потерпевшая обратилась к полицейским за помощью.

Виновника быстро нашли. Следователи амурского следственного управления СКР возбудили уголовное дело по статье 137 части 1 УК РФ. Расследование уголовного дела завершено, вскоре его передадут в суд. Подозреваемому грозит штраф до 200 тысяч рублей, или до 2 лет заключения.


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