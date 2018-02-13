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Настя Рыбка стала звездой PornHub

Сегодня, 18:22

Персона Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, вызвала оживлённый интерес среди аудитории пользователей популярного порносайта Pornhub из России. Лишь каждый пятый запрос россиян на портале не связан с личностью скандально известной девушки.

Любопытные пользователи в поисках видео с участием блогерши набирают комбинации с её именем в разных вариациях: как на кириллице, так и на латинице. ТОП популярных запросов можно увидеть в мобильной версии сайта. Девушка, как известно, привлекла к своей персоне небывалый интерес после публикации расследования оппозиционера Алексея Навального, сообщившего о её связи с миллиардером Олегом Дерипаской.

Ранее администрация PornHub выступила против фейковых порно с лицами знаменитостей. Команда популярного сайта считает, что подобные ролики портят репутацию индустрии порно.


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