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Блогер создал самый страшный орган из Furby

Сегодня, 18:17

Sam Battle, известный блогер, создал самый страшный орган из игрушек Furby. Свою работу он опубликовал YouTube под названием LOOK MUM NO COMPUTER.

Sam Battle на протяжении нескольких лет собирал орган из 44 игрушек популярных Furby. За это время он применил много пайки и сумел стать обладателем ужасного инструмента, включая визуальную и музыкальную стороны. Всего за два дня после публикации ролик собрал 368 тысяч просмотров со стороны пользователей видеохостинга YouTube. Как блогер пришел к такой идее остается только догадываться, ведь творческие люди непонятны большинству.

Furby представляет собой электронную говорящую куклу, похожую на сказочное пушистое существо. В 1998 году эти игрушки стали самыми продаваемыми на территории Соединенных Штатов. Самый пик ее популярности среди граждан приходится на 2000 год.


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