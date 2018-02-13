Кустарный ремонт дороги газовой горелкой в Воронеже развеселил соцсети

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В Воронеже местные жители решили не дожидаться, пока коммунальные предприятия отремонтируют дорожное покрытие на одной из городских улиц и, вооружившись газовой горелкой, принялись самостоятельно латать асфальт. При этом нестандартный способ изрядно развеселил пользователей социальных сетей.

О данном инциденте жители Воронежа узнали после публикации видео, снятого очевидцем с места событий. На представленных кадрах видно, как двое мужчин подъехали к большой выбоине и, вытащив из багажника газовый баллон, принялись рихтовать дорожное покрытие. Пользователи предположили, что это простые горожане, которым надоела бездеятельность дорожных служб, приводящая к постоянному повреждению транспортного средства.

Ранее мы писали, что в Ростове водитель отремонтировал дорогу своими силами. Мужчина признался, что был не в силах терпеть халатное отношение к своим обязанностям чиновников, которые в течение восьми лет ни разу не обратили внимание на разбитый асфальт.