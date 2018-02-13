Песков: Возможная блокировка в РФ Instagram и YouTube «не наш вопрос»

Сегодня, 17:10

Дмитрий Песков сообщил, что возможная блокировка в РФ таких сервисов, как Instagram и YouTube, это «не наш вопрос». Он посоветовал адресовать его Роскомнадзору.

Представитель Кремля проинформировал, что данный вопрос относится к компетенции именно этого ведомства.

Вопрос о возможности блокировки данных сервисов в РФ возник после того, как с иском к ним обратился Олег Дерипаска. Его возмутил ролик Навального, который разместили на Instagram и YouTube.

Представитель бизнесмена обвинил Навального в том, что тот занимается откровенной ложью. Оппозиционер в ходе ролика говорит о том, что Дерипаска занимается действиями, противоречащими закону.

Специалисты Роскомнадзора проинформировали, что сейчас, на основании судебного решения, занимаются ограничением доступа к некоторым интернет ресурсам. Это касается тех, что разместили ролик Навального о коррупции в России.

В связи с этим не исключено, что Instagram и YouTube могут оказаться заблокированными в РФ в качестве обеспечительной меры по иску, который направил Дерипаска.

В Краснодарском крае решением Усть-Лабинского райсуда от 9 февраля принято определение о запрещении 14 постов в Instagram и 7 роликов в YouTube. Сервисам отведено 3 дня на удаление этого контента.