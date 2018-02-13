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Новая функция Instagram: Шифроваться больше не получится

Сегодня, 16:48

В новом обновлении Instagram появится еще одна «полезная» функция. Теперь пользователи социальной сети смогут получить уведомление о том, что кто-то заскринил их сториз.

Зарубежное СМИ передает, что пользователи Instagram смогут делать скрины историй других пользователей сети бесплатно только единожды. При первом фотографировании экрана владельцу аккаунта сообщат, что в следующий раз сведения об этом будут отправлены тому, кто выкладывает у себя интересные сториз.

Если сохранить чужие сториз все же необходимо, есть способы остаться инкогнито. Например, сохранять истории можно с компьютера или включив на мобильном устройстве режим «в самолете».

Понять, обновилось ли приложение можно по новому значку. В списке просмотревших историю напротив имен появится пиктограмма фотозатвора, которая обозначает, сделал ли данный человек скрин этой истории.

В пресс-службе Instagram подтвердили тестирование нового обновления на небольшом количестве пользователей.


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