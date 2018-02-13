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В Челябинске продают консервированный воздух со смогом с открытками

Сегодня, 14:27

В Челябинске на торговой площадке «Авито» появилось объявление о продаже консервированного воздуха со смогом. Кроме того, продавец предлагает купить вместе с жестяной банкой, которая кстати довольно праздничная, не менее праздничную открытку. Стоимость одной банки со смогом равняется 200 рублям.

 Объявление о продаже консервированного воздуха со смогом было размещено на «Авито» ещё 9 февраля. За 4 дня его просмотрели уже 565 граждан.

 Продавца зовут Ольга, она заявляет, что такой сувенир является очень ярким и необычным.

На сегодняшний день, как заявляет Ольга, эти банки со смогом являются интересным сувениром, который можно привезти из Челябинска. Девушка добавляет, что в наше время он является очень актуальным и должен напоминать гражданам о проблемах с экологией и загрязнением воздуха в данном регионе. 


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