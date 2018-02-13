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Яндекс: Женщины активнее мужчин ищут подарки на День святого Валентина

Сегодня, 14:18

Специалисты из «Яндекса» решили провести исследование своих сервисов «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Касса». Выяснилось, что женщины чаще мужчину ищут подарки пере Днём святого Валентина, по крайней мере в интернете, или же в сервисах «Яндекса».

 В ходе своего недавнего исследования специалисты из «Яндекса» выяснили, что 75% пользователей «Яндекс.Маркета» и «Яндекс.Касс», которые интересовались темой подарков ко Дню святого Валентина, являются женщинами. Но примечательно, что именно мужчины тратят на подарки больше средств, чем представительницы прекрасного пола. Больше всего мужчины покупают мобильные телефоны и ручки, а женщины – наборы для пикника и отдыха на природе.

Самый пик интереса россиян к подаркам ко Дню всех влюблённых припал на 6 и 8 февраля. Больше всего пользователи покупают подарочные наборы, сертификаты, ручки, шоколад и косметику, а также различные чаи, смартфоны и наборы для пикника и активного отдыха.


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