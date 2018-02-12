YouTube нашел способ бороться с «вредными» блогерами

Вчера, 23:40

Популярный видеохостинг YouTube накажет «вредных» блогеров. Такая информация появилась в блоге ресурса.

По новым правилам сайта, модераторы имеют право на определенное время лишать «вредоносный» канал возможность демонстрировать рекламные ролики. Автор нежелательных записей также может потерять доступ к премиальным приложениям монетизации.

Представители YouTube сообщают, что люди, регулярно нарушающие нормы, никогда больше не попадут во вкладки «Рекомендованные» или «В тренде». Наказания могут отличаться в зависимости от обстановки, будет изучаться каждый инцидент, а авторы получать оповещения по теме.

Ранее в YouTube сообщили о создании четкой политики в отношении «вредоносных» блогеров. За действия автора Логана Поля, поиздевавшегося над трупом в Японии, его наказали денег, отключив монетизацию.