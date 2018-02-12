VistaNews.ru


YouTube нашел способ бороться с «вредными» блогерами

Вчера, 23:40

Популярный видеохостинг YouTube накажет «вредных» блогеров. Такая информация появилась в блоге ресурса.

По новым правилам сайта, модераторы имеют право на определенное время лишать «вредоносный» канал возможность демонстрировать рекламные ролики. Автор нежелательных записей также может потерять доступ к премиальным приложениям монетизации.

Представители YouTube сообщают, что люди, регулярно нарушающие нормы, никогда больше не попадут во вкладки «Рекомендованные» или «В тренде». Наказания могут отличаться в зависимости от обстановки, будет изучаться каждый инцидент, а авторы получать оповещения по теме.

Ранее в YouTube сообщили о создании четкой политики в отношении «вредоносных» блогеров. За действия автора Логана Поля, поиздевавшегося над трупом в Японии, его наказали денег, отключив монетизацию.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.