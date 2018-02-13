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Яндекс "кардинально" сменил логотип полтора года назад

Сегодня, 04:45

Один из авторов нового логотипа Яндекса сообщил о смене логотипа поисковика, который изменили еще в 2016 году.

Предыдущая версия логотипа «Яндекс» была разработала в 2008 году. В 2010-м его немного обновила компания «Студия Артемия Лебедева». Поменять логотип решили после того, как Рудерман и другие шрифтовые дизайнеры разработали собственный шрифт Yandex Sans. Новый шрифт показали миру в 2016 году.

С первого взгляда изменения в логотипе заметить практически невозможно. Однако шрифтовые дизайнеры поменяли расстояние между буквами и поменяли их на другие в лого «Яндекс».

Рундерман делится своей непростой задачей: нужно было соединить две разные графии – старую и новый Yandex Sans.


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