Портал госуслуг России расширил свои возможности

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Директор строительственного департамента, госэкспертизы и ЖКХ поделился, что они усовершенствуют систему государственного управления. Теперь пользователи Интернета смогут получить больше услуг и возможностей.

Всем известно, что раньше через портал можно было только провести экспертизу проектных документов или проверить смену капитального ремонта, теперь же портал усовершенствовали и для пользователей открылись новые возможности.

Как сказали на самом портале, в скором времени можно будет получить разрешение на проезд крупногабаритного или тяжелого транспорта по дорогам области или получить разрешение на провоз опасных грузов.

Подчеркивается, что у ведомства очень большие планы и на дальнейшее развитие портала с целью упросить жизнь общества. В планах у них организация межведомственного взаимодействия с государственной экспертизой России, которая осуществляет введение единого государственного реестра с 1 июля 2018 года. Этот реестр является сводом систематизированной информации о всех строительственных проектах, которые реализуются или будут реализовываться на территории Российской Федерации.