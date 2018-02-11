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Twitch запретит женские «бикини-стримы»

Сегодня, 18:52

Популярный американский сайт потокового видео Twitch, преимущественно специализирующийся на прямой трансляции киберспортивных мероприятий, запретит девушкам проводить «бикини-стримы». Нововведением портал объявил войну чрезмерной откровенности и вульгарности в интернете.

Ни для какого не секрет, что ведущие геймерские стримы девушки часто наряжаются в майки с откровенным вырезом или используют вызывающую манеру поведения, дабы привлечь в свою онлайн-трансляцию как можно больше пользователей. Сервис Twitch раскусил порочные намерения девушек-стримеров, объявив войну вульгарности и наготе в интернете. Теперь ведущих прямые трансляции геймеров, параллельно устраивающих «бикини-стримы», модераторы портала Twitch будут наказывать определенными санкциями. Соответствующее предупреждение касается и парней-стримеров.

Twitch объединяет в себе пользователей различных культур и возрастов, поэтому появление в нем несущего в себе откровенный сексуальный характер контента станет недопустимым, подытожили модераторы популярного американского портала.


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