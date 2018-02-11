Мошенники под видом Трампа и Маска выманивают у пользователей Twitter криптовалюту

Сегодня, 16:18

В социальной сети Twitter мошенники под видом американского президента Дональда Трампа и руководителя компании Space X Илона Маска выманивают криптовалюту у доверчивых пользователей.

Как сообщается, аферисты прячутся под фейковыми аккаунтами вроде @Eilon_Musk, @ElonMuski, @EloonMusk, @Elonn_Musk и @Alon_Musk. Данные ники очень близки по написанию к официальной страничке руководителя компании. Именно благодаря тому, что их можно запросто перепутать, мошенники шлют письма с этих страниц с просьбой о переводе малозначимых сумм в обмен на большое вознаграждение. Подобные сообщения они чаще всего оставляют в комментариях под публикациями известных чиновников.

А тем временем @DoonaldTrump65 сделал предложение дать 250 единиц криптовалюты взамен на 0,2 биткоина. При этом вознаграждение получат не все, а только первые 250 пользователей Twitter, которые и должны перевести валюту.

Представители соцсети заявили, что на данный момент действует ряд мер, направленных на уничтожение фейковых страниц.