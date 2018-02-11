Эксперт: Технология блокчейн изменит будущее

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Людовик Томас и Кристоф Лилло, основатели первой в Швейцарии майнинговой фермы Alpine Mining, и их партнер по правовым вопросам платформы Bankex Станиславом Сушко рассказали о блокчейне, биткоине и других видах криптовалюты.

Специалисты утверждают, что многие люди, которые ничего не понимают в технологии блокчейна, пытаются заработать на криптовалюте, однако в результате уходят с рынка, что приводит к падению курса валюты. При этом, блокчейн рассматривается не только как способ для майнинга криптовалюты, он может применятся в разных направлениях - в банках, благотворительности, на производстве, и всех сферах услуг, делая любую область абсолютно прозрачной для общества. Поэтому технология блокчейна - технология будущего, не ограничивающаяся биткоином, и представляет гораздо большую ценность, чем сам биткоин.

Эксперты считают, что будущее сейчас за токенами - это закодированные единицы с полным набором прав, которую невозможно подделать, она заменяет любые бумажные договоренности. Данная технология может сократить до 90% лишних трат компании при использовании в банковских сферах. Код практически невозможно взломать, ведь взлом одного устройства приведет к простому исключению его из устройств других пользователей. Поэтому блокчейн практически безопасен.