VistaNews.ru


Эксперт: Технология блокчейн изменит будущее

Сегодня, 12:59

Людовик Томас и Кристоф Лилло, основатели первой в Швейцарии майнинговой фермы Alpine Mining, и их партнер по правовым вопросам платформы Bankex Станиславом Сушко рассказали о блокчейне, биткоине и других видах криптовалюты.

Специалисты утверждают, что многие люди, которые ничего не понимают в технологии блокчейна, пытаются заработать на криптовалюте, однако в результате уходят с рынка, что приводит к падению курса валюты. При этом, блокчейн рассматривается не только как способ для майнинга криптовалюты, он может применятся в разных направлениях - в банках, благотворительности, на производстве, и всех сферах услуг, делая любую область абсолютно прозрачной для общества. Поэтому технология блокчейна - технология будущего, не ограничивающаяся биткоином, и представляет гораздо большую ценность, чем сам биткоин.

Эксперты считают, что будущее сейчас за токенами - это закодированные единицы с полным набором прав, которую невозможно подделать, она заменяет любые бумажные договоренности. Данная технология может сократить до 90% лишних трат компании при использовании в банковских сферах. Код практически невозможно взломать, ведь взлом одного устройства приведет к простому исключению его из устройств других пользователей. Поэтому блокчейн практически безопасен.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.