Ученые: Просмотр порно лишает человека зрения

Вчера, 22:34

Китайские эксперты выявили серьезную опасность при посещении порносайтов. Ученые узнали в ходе экспериментов, что просмотр порно ухудшает зрение человека, а если злоупотреблять интимными видео, то есть вероятность полностью ослепнуть.

Эксперты из Китая заявляют, что посещение порносайтов и просмотр порнографических материалов негативно воздействует на зрение человека. Кроме того, увлечение интимными видео нарушает способность человека общаться с противоположным полом. Самым немаловажным негативным следствием посещения порносайтов можно назвать вирусы, которые заражают компьютеры пользователей.

По статистике вредоносных программ на сайтах интимного характера больше всего, так как при посещении таких порталов пользователи реже обращают внимание на предупреждение антивируса. Ученые КНР предупреждают, что заражение компьютера вирусом не самое страшное что может случиться при посещении порносайтов. Просмотр порно крайне негативно влияет на зрение и общее сознание человек, что в результате может сказаться на здоровье в целом.