Плеер VLC глобально обновился впервые за долгое время

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VideoLAN — компания, занимающаяся разработкой бесплатного, мультиплатформеного видео-проигрывателя под названием VideoLAN Client (VLC), недавно порадовала выходом третьей версией проигрывателя. В VLC 3.0 Vetinari исправлено и добавлено много новых функций.

Самым глобальным и существенным обновлением оказалось аппаратное ускорение, поддерживающее 4К и 8К, HEVC (или H.265) и HDR. В связи с этим всю нагрузку на себя будут брать не ядра процессоров, а графические ускорители. Также VLC порадовал поддержкой 360-градусных видео, аудио с 8 и даже большим количеством каналов и стриминг через Chromecast.

Данный видео-проигрыватель распространяется абсолютно бесплатно на официальной основе. Скачать VLC возможно на официальном сайте, для любых устройств: Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android, iOS, Windows Phone и так далее.