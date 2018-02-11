«МегаФон» предоставляет самый быстрый интернет в России

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В России интернет-услуги предоставляют четыре оператора - «МТС», «МегаФон», «Билайн» и «Теле2». Лучшим из них, по версии американской Ookla, которая измерила скорость благодаря программе Speedtest.net, стал «МегаФон».

Вышеуказанные крупные операторы являются главными распространителями мобильного интернета на территории России, а менее крупные компании просто арендуют у них соответствующие вышки. Специалисты Ookla при помощи измерителя скорости Сети Speedtest.net установили, что само лучшее покрытие 4G предоставляет «МегаФон».

В результате компания использовала это заявление в своих коммерческих целях, указав эту информация на официальном сайте. Эти данные подтверждают и специалисты Роскомнадзора, заявив, что только за 2017 год «МегаФон» увеличил зон покрытия LTE 4G на 25%, активировав несколько тысяч новых станций.