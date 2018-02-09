"ВКонтакте" "Бесит!1": новое приложение подберёт пару на 14 февраля

Вчера, 23:53

В социальной сети «ВКонтакте» появилось уникальное программное приложение «Бесит!». Администраторы предполагают, что оно станет самым удачным тегом для подбора пары для одиноких сердец на 14 февраля.

Новое приложение с названием «Бесит!» появилось на просторах ресурса «ВКонтакте». С помощью этой программы каждый пользователь сможет подобрать себе нужного собеседника для общения в Сети. Одним из преимуществ данного сервиса стал автоматический подбор окружения пользователей по их интересам, обсуждаемым темам, увлечениям и целям.

По словам разработчиков данной программы «Бесит!», это стало настоящим подарком для одиноких сердец, которые так жаждут найти свою половинку к 14 февраля. В День всех влюбленных пользователи обязательно найдут себе достойную пару. Вполне вероятно, что в будущем, с помощью этого сервиса, могут даже решаться судьбы будущих молодоженов.