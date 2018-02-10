«Яндекс» научил «Алису» заказывать пиццу

Сегодня, 01:30

Разработчики «Яндекса» решили разнообразить функциональные возможности голосового помощника «Алиса». Теперь виртуальный консультант в серьезных вопросах сможет заказать пользователю пиццу в любой из точек популярной сети «Папа Джонс».

Менеджеры сети пиццерий не скрывают, что их контракт с «Яндексом» в первую очередь направлен на привлечение клиентов из числа молодежи. Во-первых, именно молодые пользователи освоили и оценили функционал «Алисы». Во-вторых, та же возрастная группа предпочитает в качестве повседневного блюда лепешку из теста с разнообразными добавками. Как бы там ни было, и «Яндекс» и «Папа Джонс» нашли точку для плодотворного симбиоза.

В настоящее время тестируется алгоритм команд, при которых «Алиса» безошибочно сможет удовлетворить предпочтения пользователей в рецептуре, видах, классах и спецификации того или иного сорта пиццы. По мнению разработчиков «Яндекса», такое новшество станет толчком для разработки новых платформ, обеспечивающих сервис других компаний при помощи «Алисы».