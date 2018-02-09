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Facebook вскоре введёт «дизлайк» downvote

Сегодня, 14:01

Компания Facebook  вскоре введёт «дизлайк» downvote на своих сервисах. На сегодняшний день разработчики приступили к тестированию этой функции.

 С помощью новой кнопки пользователи получат возможность выражения отрицательного отношения к размещённым комментариям.

Название  «downvote» в буквальном переводе обозначает «голосование против». Ряд юзеров 8 февраля заметили, что в Facebook под находящимися в комментариях записями появилась новая кнопка непонятного предназначения.

Представители Facebook сообщили, они не проводят тестирования «дизлайков», а занимаются проверкой функции, которая позволит пользователям оценивать записи под содержанием основного поста.

Тест пока проводится лишь среди юзеров США. При этом им охвачена лишь незначительная часть аудитории сервиса.

Кнопка downvote при нажатии будет понижать рейтинг того или иного комментария. Таким образом, вероятность того, что он будет прочитан, станет после каждого использования данной функции понижаться.

Компания собирается внедрить новшество, чтобы общение в соцсети стало более конструктивным. Для этого необходимо убирать записи непристойного и оскорбительного характера.


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