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Amazon сообщил о старте доставок товаров сети Whole Foods

Вчера, 21:32

Процедура доставки приобретаемого товара покупателями в магазине торговой сети Whole Foods уже начала тестироваться Amazon. Первыми регионами, куда привезут заказанную продукцию, станут Остин, Цинциннати, Даллас и Виргиния-Бич.

 Amazon самостоятельно сообщил о старте тестирования. В будущем площадь захвата территории будет расширена. Для получения товара совершенно бесплатно покупатель должен оформить заказ продукции на сумму не менее 35 долларов. По словам представителя торговой площадки, такой способ приобретения товара станет наиболее выгодным всем.

Поставщикам не нужно будет прибегать к услугам склада, а люди смогут быстро и оперативно получить свои желаемые приобретения на протяжении пары часов. В настоящий момент товары будут перевозиться лишь на территории некоторых регионов США - Остин, Цинциннати, Даллас и Виргиния-Бич.


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