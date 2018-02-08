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WhatsApp готовится запустить собственную платёжную систему

Вчера, 19:14

Собственную платёжную систему готовится запустить популярный мессенджер WhatsApp. После обновления функционала пользователи сервиса смогут перечислять друг другу денежные средства.

На данный момент уже проходит закрытое тестирование новой опции в Индии. Испытания начались на примере мобильной версии. Этот процесс находится под контролем Резервного банка страны. Несколько местных банков уже подтвердили своё сотрудничество с командой сервиса. Ожидается, что уже в ближайшее время все индийские пользователи без исключения смогут опробовать функционал.

Ранее стало известно, что обновление WhatsApp привнесёт в работу приложения уникальную опцию. Позже появилась информация о том, что речь идёт о функции переключения режима звонка.


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