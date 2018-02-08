Unicode Consortium добавил в эмодзи 11.0 рыжих и чернокожих

Вчера, 18:54

Разработчики Unicode Consortium завершают комплектацию версии эмодзи 11.0. Известно, что будут добавлены рыжие, чернокожие, кудрявые и седые персонажи. Полный спектр 157 эмодзи будет доступен в июне 2018 года.

Новинка от Unicode Consortium уже названа одной из самых ожидаемых. Причиной для ажиотажа стал обновленный выпуск эмодзи версии 11.0. По предварительным данным известно, что в коллекцию 157 смайлов и действий войдут стикеры с изображением рыжих и чернокожих. Также будут доступны кудрявые и седые рожицы. Украсят коллекционное издание и лысые нарисованные люди.

Будут проведены вложения и в тематические оформления. Так, появятся эмодзи супергерои, эмодзи с едой. Будут добавлены несколько животных к существующим.

Набор эмодзи 11.0 уже готов, а презентация состоится в начале лета 2018 года.