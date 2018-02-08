VistaNews.ru


Во второй половине 2018 года Роскомнадзор проведет комплексную проверку Facebook

Сегодня, 15:05

Разборки между американской компанией Facebook и Россией вскоре получат новый этап. Во второй половине 2018 года Роскомнадзор проведет комплексную проверку деятельности корпорации, о чем ведомство уже предупредило бизнесменов из США.

8 февраля Александр Жаров, руководящий Роскомнадзором, встретился с представителями компании Facebook. Во время деловой беседы стороны обсудили исполнение американским техногигантом требований законодательства РФ. Пока что все гладко, однако во второй половине текущего года эксперты надзорного ведомства намерены провести комплексную проверку деятельности Facebook на российской территории. В ответ американские коллеги пообещали предоставить Роскомнадзору все необходимые для рейда документы.

Ранее Жаров угрожал американской корпорации блокировкой ее соцсети на территории России, если требования отечественного законодательства о хранении персональных данных пользователей сети из РФ не будут выполнены. Не остановят решительные намерения надзорного ведомства и миллионы россиян в Facebook, требующие не лишать их доступа к самой крупной мировой соцсети.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.