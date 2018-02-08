VistaNews.ru


В сети набирает популярность новый метод борьбы со стрессом

Сегодня, 14:11

Новый метод борьбы со стрессом активно распространяется в сети. Пользователи делятся видеороликами нарезки мыла, которое расслабляет человека и позволяет ему отвлечься от грядущих тревог.

Подобный метод получил активное распространение в Instagram. Демонстрируемые видео относятся к феномену восприятия, который создаёт у человека приятные ощущения от просмотра или прослушивания. Предполагается, что такие ролики помогают побороть стресс, тревогу и боязнь определённых событий.

Ранее учёные выяснили, что хронический стресс усиливает риск развития опухолей. К подобному выводу на основании собственных исследований пришли российские специалисты из Института цитологии и генетики.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.