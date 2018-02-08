В сети набирает популярность новый метод борьбы со стрессом

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Новый метод борьбы со стрессом активно распространяется в сети. Пользователи делятся видеороликами нарезки мыла, которое расслабляет человека и позволяет ему отвлечься от грядущих тревог.

Подобный метод получил активное распространение в Instagram. Демонстрируемые видео относятся к феномену восприятия, который создаёт у человека приятные ощущения от просмотра или прослушивания. Предполагается, что такие ролики помогают побороть стресс, тревогу и боязнь определённых событий.

Ранее учёные выяснили, что хронический стресс усиливает риск развития опухолей. К подобному выводу на основании собственных исследований пришли российские специалисты из Института цитологии и генетики.