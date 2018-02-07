PornHub выступил против фейковых порно с лицами знаменитостей

Вчера, 19:54

Известный источник порно-фильмов PornHub выступил против фейкового использования в них лиц знаменитостей. Компанию ему в недопустимости снимать двойников в фильмах для взрослых составил также Twitter.

Порно-индустрия в последнее время активно использует видео, где актёров гримируют под известные знаменитости. Для этого используются возможности, которыми располагает искусственный интеллект. Представители ресурса PornHub уже сообщили, что считают это обманом. Они рассказали, что являются противниками распространения подобного рода порно-роликов.

Они регулярно удаляют контент, который не соответствует их правилам. К нему стал относиться и фейковый, где в качестве главных лиц используются типажи, похожие на знаменитостей.

Аналогичную позицию занял и Twitter. Сервис микроблогов занялся блокировкой аккаунтов, с помощью которых распространяется подобная порнография.

Это стало особенно актуальным в 2017 году. Тогда на популярном среди любителей порно ресурсе Reddit появилось около 90 тысяч роликов «клубнички», где «герои» выглядят, как известные персонажи.

В то же время, посетители PornHub сообщают о расхождении слов с делами. Там до сих пор можно найти до десятка порнороликов с актёрами, похожими на знаменитостей. Некоторые из них появились на ресурсе за несколько последних дней.