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Программист расшифровал головоломку и получил доступ к биткоинам на 2,5 млн

Сегодня, 14:40

Издание Motherboard сообщает о завершении головоломки с биткоинами в картине Роба Майерса. Победителем стал неизвестный 30-летний программист с ником 1FLAMEN6. На его счет перечислено 4,87 биткоина из кошелька, в эквиваленте в рублях это около 2,5 млн.

Неизвестный программист смог разгадать головоломку трехлетней давности. Так, в картине Роба Майерса был зашифрован код для входа в биткоин-кошелек, на счету которого находились 4,87 биткоина. О победителе известно, что он проживает в стране со слабой безопасностью, и не хотел бы стать жертвой мошенников.

Именно поэтому его имя и местонахождение останется тайным. Тайна разгадка картины оказалась разгаданной при загрузке копии шедевра на форум про биткоины.


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