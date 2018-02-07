В соцсетях «ломают голову» над иллюзией непараллельных параллельных улиц

Вчера, 22:30

Пользователи соцсетей не могут разгадать иллюзию непараллельных параллельных улиц. На портале Reddit, 5 февраля, появился снимок одной и той же улицы, сделанных с одного и того же ракурса, но при этом разных. Теперь юзеры «ломают голову» и ищут причину феномена.

Оптическая иллюзия заставила пользователей Reddit разгадать очень интересный феномен непараллельных параллельных улиц. Дело в том, что ранее на сайте появился снимок одной и той же улицы. Автор уверял людей, что снимки сделаны с одного и того же ракурса одной улицы. Однако увиденные снимки поразили юзеров.

Самым быстрым решением обзавелся автор NinthFinger. Он уверяет, что это всего лишь обман для нашего мозга. Решением проблемы является закрытие низа картинок до фары белой машины, при этом фото идентичны. Если идти к низу глазами будет понятно, что где кончается тротуар дорога под углом. Таким образом, фотографии наполовину одинаковы и наполовину разные.