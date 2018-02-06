Эксперты констатируют рост зависимости Google от Apple

Вчера, 21:07

Корпорация Google всё больше зависит от Apple и прочих компаний, которые продают свой интернет-трафик. К такому выводу пришли международные эксперты в данной области на основе анализа финансовой отчётности американского IT-гиганта.

Аналитики отмечают, что в прошлом году Apple получила от Google $3 млрд только за то, чтобы оставить одноимённый поисковый сервис в предустановке браузера Safari. В последнем квартале корпорация выложила за приобретение трафика $6,45 млрд (против $4,85 млрд годом ранее). Данный показатель составляет чуть менее четверти всей рекламной выручки Google. Все эти факторы негативно повлияли на стоимость акций Alphabet, которые, вопреки прогнозам специалистов, упали в цене не на 2%, а на 5%.

Ранее стало известно, что прибыль сервиса AppStore значительно превышает прибыль Google Play. Несмотря на то, что у «яблочного» магазина доля пользователей более, чем в два раза меньше, его доходы выше из-за большей платежеспособности покупателей контента.