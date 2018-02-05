Новосибирцев заинтересовали ритуалы красной луны

Вчера, 21:36

Компания «Яндекс» опубликовала рейтинг поисковых запросов новосибирцев за предыдущую неделю. Главным событием для пользователей стало лунное затмение и красная луна.

Наталья Брус, региональный представитель компании, сообщила, что больше всего новосибирцев интересовало лунное затмение, которое наблюдали в ночь на 1 февраля, когда спутник максимально близко приблизился к Земле и окрасился в кроваво-красный цвет, а наиболее популярными запросами были [кровавая луна], [как происходит затмение Луны], [ритуалы на лунное затмение].

Фанаты спорта интересовались чемпионатом по хоккею с мячом в Хабаровске, и боем Мурата Гассиева и Юниера Дортикоса.

Также новосибирцы решили восполнить пробел знаний и довольно активно интересовались Сталинградской битвой, ведь недавно отметили ее 75-летний юбилей.

Наиболее популярными кинофильмами оказались «Селфи», и «Zомбоящик», а среди трейлеров чаще просматривали «Короче» и «Женщины против мужчин 2».

Интерес вызвала супруга журналиста Александра Невзорова после его интервью. Популярной оказалось также драка Максима Шевченко и Николая Сванидзе на радио "Комсомольской правды".