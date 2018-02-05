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МТС: В Подмосковных и столичных пробках удвоился интернет-трафик

Вчера, 23:43

Компания МТС сообщает, что во время пробок в Подмосковье и столице интернет-трафик удвоился. Это связано с дорожным коллапсом, который наблюдается последние 2 дня.

В сообщении указано, что эксперты проанализировали поток трафика в Москве и области за последние двое суток. Во внимание брали как сеть 3G так и 4G. Из-за постоянных пробок и снегопадов пользователи в общей сложности скачали 19 Терабайт. Самыми популярными источниками оказались карты, соцсети, просмотр стримов и видеозаписей с хостинга YouTube.

Первое почётное место занял именно YouTube, на который пришлось 32% от общего трафика за 2 дня. Далее идут популярные соцсети: "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook и Instagram с 29%. Вслед за ними карты (как Google так и Яндекс) - 14%. Мессенджеры WhatsApp, Viber и Telegram взяли на себя 13% трафика. На самом последнем месте оказались онлайн-игры с 2% соответственно.


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