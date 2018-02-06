Блогер показал схожесть фото в Instagram

Сегодня, 05:15

Блогер и видеомонтажор по имени Оливер, который любит путешествовать, собрал публикации в Instagram по туристическим хештегам, и показал схожесть кадров в популярной социальной сети.

Оливер утверждает, что туристы, приезжающие в Рим, Париж и многие другие места, зависят от своих смартфонов, словно цель их приезда к таким красивым местам как фонтан Треви, портрет Моны Лизы в Лувре – лишь похвастаться снимком в Instagram. Оливер показал схожесть всех фотографиях, которые снимаются в разных популярных местах. Схожесть заключается в композиции фотографии, в основном все люди фотографируют себя одинаково – к такому выводу пришел известный путешественник.

Оливер этим открытием хотел посмеяться над массовым безумием в соцсетях, а также над собой, поскольку он такой же турист, как и все.