Вчера, 18:34

В Японии девушки массово делают селфи в микроскопическом нижнем белье. Новый тренд продиктовала компания Predator Rat, взяв идею у бодибилдеров.

Японские дизайнеры продолжают повергать мир в шок, диктуя новые тренды. Сейчас все японки массово фотографируются в микроскопическом нижнем белье от Predator Rat, чем демонстрируют свои аппетитные формы. Стоимость трусиков этого бренда составляет 1,5 тысячи рублей, а миниатюрный бюстгальтер можно купить за 2 тысячи рублей.

Интересно, но в России уже существует такая модница, которая пользуется этим приемом уже многие годы. Балерина Анастасия Волочкова любит показывать свои мини-бикини, которые едва прикрывают интимное место. Для пущего убеждения в своей аппетитности селебрити демонстрирует широкий шпагат, чем неоднократно вызывала негодование со стороны коллег.

Один из примеров многочисленных фотографий можно посмотреть здесь.