В Instagram обнаружили аккаунт Великой ложи масонов России

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Пользователи соцсети Instagram случайно наткнулись на аккаунт, который принадлежит Великой ложи масонов России. Его руководителем является Андрей Богданов, один из бывших кандидатов в президенты 2008 года.

В профиле найденного аккаунта есть 288 публикаций, а общее количество подписчиков составляет около 25 тысяч человек.

Зачастую на страничке опубликованы фотографии членов Великой ложи с мероприятий, которые они посещали.

Великая ложа российских масонов была открыта в 1995 года. В их составе числится больше тысячи человек.

Само масонство изначально появилось в 1822, но спустя какое-то время российскую организацию признали незаконной и закрыли.