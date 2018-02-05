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В Instagram обнаружили аккаунт Великой ложи масонов России

Сегодня, 14:57

Пользователи соцсети Instagram случайно наткнулись на аккаунт, который принадлежит Великой ложи масонов России. Его руководителем является Андрей Богданов, один из бывших кандидатов в президенты 2008 года.

В профиле найденного аккаунта есть 288 публикаций, а общее количество подписчиков составляет около 25 тысяч человек.
Зачастую на страничке опубликованы фотографии членов Великой ложи с мероприятий, которые они посещали.
Великая ложа российских масонов была открыта в 1995 года. В их составе числится больше тысячи человек.
Само масонство изначально появилось в 1822, но спустя какое-то время российскую организацию признали незаконной и закрыли.


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