В России стремительно развивается сеть виртуальных секс-услуг

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Индустрия секс-услуг в России развивается стремительными темпами. Специалисты затрудняются подсчитать реальный объем порноиндустрии.

Распространение порнографической продукции в интернете стало настоящей проблемой, ведь часто в такой индустрии участвуют несовершеннолетние, а проконтролировать виртуальные секс-услуги очень сложно. Специалисты сообщают, что на данный момент затрудняются подсчитать реальный объем данных услуг.

Известно, что многие девушки считают такой заработок абсолютно безопасным и легким. Единственным условием для претенденток является активность, раскрепощенность и способность выполнить все пожелания клиента.

Как известно, распространение порнографии в различном ее проявлении в России запрещено. Несмотря на это, сайты, распространяющие порнографию процветают, ведь от желающих получить удовольствие виртуальным путем нет отбоя. Именно это и является основной причиной того, что студии, предоставляющие подобного рода услуги, появляются ежедневно в различных концах России.

Такие противоправные действия влекут за собой уголовную ответственность. Организаторы нелегального бизнеса могут попасть в тюрьму на срок от двух до шести лет.