VistaNews.ru


В России стремительно развивается сеть виртуальных секс-услуг

Сегодня, 13:52

Индустрия секс-услуг в России развивается стремительными темпами. Специалисты затрудняются подсчитать реальный объем порноиндустрии.

Распространение порнографической продукции в интернете стало настоящей проблемой, ведь часто в такой индустрии участвуют несовершеннолетние, а проконтролировать виртуальные секс-услуги очень сложно. Специалисты сообщают, что на данный момент затрудняются подсчитать реальный объем данных услуг.

Известно, что многие девушки считают такой заработок абсолютно безопасным и легким. Единственным условием для претенденток является активность, раскрепощенность и способность выполнить все пожелания клиента.

Как известно, распространение порнографии в различном ее проявлении в России запрещено. Несмотря на это, сайты, распространяющие порнографию процветают, ведь от желающих получить удовольствие виртуальным путем нет отбоя. Именно это и является основной причиной того, что студии, предоставляющие подобного рода услуги, появляются ежедневно в различных концах России.

Такие противоправные действия влекут за собой уголовную ответственность. Организаторы нелегального бизнеса могут попасть в тюрьму на срок от двух до шести лет.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.