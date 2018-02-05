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Блогеры нашли фотографию Елены Малышевой сорокалетней давности

Сегодня, 03:15

Вездесущие блогеры обнаружили в Сети фотографию Елены Малышевой сорокалетней давности.

Телеведущая на фото выглядит женщиной, которой не чужды человеческие эмоции. Вот уже несколько лет подряд многие посетители странички Елены Малышевой робко пытаются дискутировать с ней в социальных сетях о том, что ботокс «омертвляет» человеческое лицо, делает похожим его на маску. Тем не менее, сама Малышева продолжает с маниакальным упорством продолжает отстаивать пользу вакцины ботулизма для достижения продолжительной молодости.

Самые радикальные комментаторы не стесняются высказывать жесткое мнение о том, что сегодняшнее лицо телеведущей похоже на маску актеров японского театра кабуки. Оно не выражает никаких эмоций и утратило самое главное – непосредственность обаяния личности. Дискуссия между поклонниками и ведущей популярных телепрограмм затянулась и вовлекла в свою орбиту совершенно разных людей. Фотография молодой Елены Малышевой, которую нашли блогеры, не является стартовым изображением девушки в тяжелой жизненной работе по обретению эмоций и социального опыта. Сегодняшняя Малышева, сетуют комментаторы, больше напоминает портрет Дориана Грея, в котором пороки скрываются под толстым слоем защитной вакцины.


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