Курды сняли видео, как девушка подбила турецкий танк

Вчера, 22:58

Курдские повстанцы выложили в Сеть видео как девушка – оператор противотанкового ракетного комплекса - подбила турецкую боевую машину.

Сами курды полагают, что во время атаки был уничтожен тяжелый «Леопард-2А4» - тропическая модификация машины немецкого бундесвера в редакции 1987 года, который стоит на вооружении нескольких армий ближневосточных государств. Видео получилось эмоциональным, молодая девушка радостно кричит, не скрывая своего восторга.

Для курдов сегодня важна любая, даже самая маленькая победа. В последней декаде января турецкая армия начала широкомасштабную военную операцию против сирийских курдов, воюющих на стороне Асада.

Турецкий десант разгромил слабый гарнизон в курдском районе Африн и попытался закрепить успех в ряде локальных операций. Пока ничего не получается. Турецкие солдаты встречают ожесточенное сопротивление противника, который день ото дня наращивает присутствие живой силы и техники в районе боевых столкновений.