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YouTube TV появилось на Apple TV

Сегодня, 01:30

Компания Google сообщает о появлении приложения YouTube TV на плеере Apple TV. Скачать новинку можно в App Store. Известно, что YouTube TV включает в себя YouTube Red и позволяет экономить около 10 долларов в месяц.

 В Google смогли разработать подключение приложения YouTube TV в каналу Apple TV. Этот шаг дает возможность пользователям пользоваться контентом телеканалов ABC, CBS, Fox, NBC, CW, Disney, ESPN, FX, USA и др. Ценовая политика вопроса составляет 35 долларов. К примеру, использование YouTube Red в месяц равняется 10 долларам. А поскольку YouTube TV включает в себя модификацию Red, то пользователи используют описанные выше телеканалы и возможности видеохостинга всего за 35 долларов в месяц.

Известно, что YouTube TV предлагает более 40 каналов, включая каналы ориентированы на спорт и новости. Стоимость подписки также включает безлимитное облачное пространство для записи контента.


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