Омский массажный салон записал свой клип под Satisfaction

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Флешмоб в поддержку курсантов из Ульяновского училища продолжается. К всеобщей волне подключились и девушки из омского массажного салона. Видеозапись под Satisfaction уже доступна на видеохостинге YouTube.

В сети появилась очередная видеозапись в поддержку ульяновских курсантов. На этот раз авторами флешмоба под Satisfaction стали сотрудницы массажного салона в Омске. В ролике видно, что они организовали очередную пародию. Так как никаких опознавательных знаков учреждения или имён нет, то вывод очевиден - никакой коммерческой цели авторы перед собой не ставили.

Видео опубликовали 25 января текущего года, однако внимание пользователей привлекло лишь сейчас.