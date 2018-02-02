YouTube Go от компании Google стало доступно в 130 странах мира

Сегодня, 18:04

Программное приложение YouTube Go от компании Google стало доступно в 130 странах. Особенно оно актуально в местах, где работает медленно Интернет.

Специально разработанное приложение YouTube Go впервые появилось в Индии. Датой разработки и официальной презентации можно считать 2017 год. За недолгий период пользователи 14 стран получили доступ к нему. В настоящее время YouTube Go уже будет доступно в 130 странах. Это сообщение появилось на официальном портале компании-разработчика.

Точного перечня сран, где программа станет доступной, пока нет, но предполагается, что среди них Средняя Азия, Южная и Северная Америка, Австралия, Азия. Те пользователи, которые установят эту утилиту на своем устройстве, не будут иметь проблем с Интернет-соединением, так как оно специально рассчитано на ускорение связи. Разработчики говорят, что имея программу в распоряжении, все желающие смогут смотреть видео в любом формате.